Новости версия для печати В Орловской области участились случаи наездов на велосипедистов Сотрудники полиции напоминают о правилах управления двухколесным транспортом.



Дети должны кататься под присмотром взрослых. В возрасте до 14 лет можно передвигаться только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Общее правило для любого возраста – пересекать проезжую часть нужно спешившись. На велосипеде должно быть световое оборудование белого цвета – спереди, и красного – сзади - для обеспечения безопасности в темное время суток. На одежде велосипедиста должны быть световозвращающие элементы. Это позволит значительно снизить риск попасть в ДТП.





Мария Семак

26 июля 2019 года







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