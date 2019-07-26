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Более пяти миллиардов рублей в этом году область потратит на ремонт и содержание улично-дорожной сети

Задача - привести в нормативное состояние более половины дорог регионального и муниципального значения и не менее 85% дорожной сети Орловской городской агломерации. Кроме того, необходимо снизить количество очагов аварийности как минимум в половину. Что уже сделано и что еще предстоит сделать?

Качество и безопасность - главные критерии, которые сегодня предъявляются ко всем дорогам без исключения. И за то и за другое ответственность персональная. В Орловской области принята пятилетняя программа по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры. В этом году в регионе ведется ремонт 11 участков дорог регионального значения, общей протяженностью 68 км, выполнена почти половина от запланированного. 
 
Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Сегодня работы вышли в активную стадию, часть работ будет в ближайшие недели завершена, и, думаю, что здесь никаких значительных опасений нет. Единственное, есть замечания, бывают порой и некачественно выполненные работы».
 
Более конкретно и детально результаты реализации дорожной программы обсуждали на очередном заседании региональной проектной группы. Как было отмечено, благодаря многоуровневому контролю все недоработки пока удается устранять быстро, не выбиваясь из графика.
 
Алексей Торощин, замначальника управления регионального развития и реализации нацпроекта федерального дорожного агентства: «Существует тесное взаимодействие с региональными и федеральными дорожниками. В Орле находится наше федеральное казенное учреждение, которое является куратором, помощником в этой работе. Насколько я знаю, их тех проб, что были отобраны, пока не было замечаний, я надеюсь, что так оно и продолжится».
 
Кроме того, в этом году для повышения эффективности проведения работ при ремонте улично-дорожной сети планируется внедрить контракты на принципах жизненного цикла. Это объединение в один лот ремонта и содержания УДС. Первые шаги решено сделать уже в этом дорожном сезоне. На трех опытных участках регионального значения будет отработан механизм нововведения.
 
Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Разбивка появится до конца июля, она будет доведена до муниципалитетов. Муниципалитеты обязаны в течение месяца разработать сметную документацию, провести проверку достоверности, и затем надо будет приступать к торгам, определять подрядчиков, а подрядчикам надо готовиться к следующему дорожному сезону».
 
Также ведется внушительный объем работ по повышению безопасности орловских дорог. В этом году будет построено 18 километров линий электроосвещения на региональной дорожной сети. Для справки: в прошлом году это было всего два километра.





Оксана Гранн
26 июля 2019 года

 


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