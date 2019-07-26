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пятница
26.07.2019
13:48:18
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Названы победители конкурса «Ветеранское подворье»Участие в нем принимали владельцы личных подсобных хозяйств из 12 районов Орловской области. Первое место завоевал Иван Лопин из Глазуновского района.
Победа в конкурсе для родственников и друзей Ивана Лопина стала неожиданной. Иван Петрович занимается хозяйством уже долгие годы, но из-за своей скромности даже и не думал участвовать. Когда только формировался список участников, жители деревни решили – «его подворье - наша гордость». 11 голов крупного рогатого скота, а также куры. У фермера в аренде находится полтора гектара земли и почти 11 соток в собственности. И медаль дошла до победителя.
Всех призеров ждет еще и денежная премия, а также дипломы губернатора Орловской области.
Второе место жюри присудило Валентине Прокошиной, жительнице Болховского района. Третье место досталось Татьяне Резниковой из деревни Прилепы Ливенского района.
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