Новости версия для печати

Названы победители конкурса «Ветеранское подворье»

Победа в конкурсе для родственников и друзей Ивана Лопина стала неожиданной. Иван Петрович занимается хозяйством уже долгие годы, но из-за своей скромности даже и не думал участвовать. Когда только формировался список участников, жители деревни решили – «его подворье - наша гордость». 11 голов крупного рогатого скота, а также куры. У фермера в аренде находится полтора гектара земли и почти 11 соток в собственности. И медаль дошла до победителя.

Всех призеров ждет еще и денежная премия, а также дипломы губернатора Орловской области.

Второе место жюри присудило Валентине Прокошиной, жительнице Болховского района. Третье место досталось Татьяне Резниковой из деревни Прилепы Ливенского района.