Новости версия для печати В орловском театре «Русский стиль» состоялся концерт, посвященный жизни и творчеству Владимира Высоцкого Его песни актуальны уже не одно десятилетие. Его поэзией зачитываются люди самых разных возрастов.



В честь него названы вновь открытые звезды, корабли и самолеты, улицы и новые сорта цветов. Он был невероятно популярен при жизни, и вот уже спустя почти сорок лет после смерти остается для многих ориентиром и в жизни, и в творчестве. Традиционный уже концерт, в день памяти Высоцкого, проводят хорошо знакомые орловским зрителям члены клуба «Вертикаль», но сегодня они представляют новое литературно-музыкальное содружество «Мир». На сцене выступили самые горячие знатоки и поклонники творчества поэта. В этот раз не только пели его песни, но и читали отрывки из самых знаковых ролей Высоцкого. Особенно внимание на этом вечере уделили последнему году жизни Владимира Семеновича. Он был для него сложным, болезненным, и поэт, видимо, предчувствовал свою смерть. Татьяна Давышина, режиссер концерта: «Наша программа называется «Четыре четверти пути», где мы постарались осветить самые значимые события, которые предшествовали уходу Высоцкого». И хотя жизнь певца разобрана чуть ли не по дням, его биографы и преданные поклонники никогда не устают повторяться, видимо потому что творчество Высоцкого намного опередило и время, в котором он жил, и его самого, оставаясь актуальным до сих пор. Неизменный успех имеют песни написанные Высоцким 40, 50, 60 лет назад, и всегда находятся люди, готовые эту песню подхватить, присвоить, в хорошем смысле слова, и понести дальше, через года, где Высоцкого больше нет, а есть только звезды и корабли, названные его именем.









Эва Стасюлевич

26 июля 2019 года







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