Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
26.07.2019
13:47:54
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

В орловском театре «Русский стиль» состоялся концерт, посвященный жизни и творчеству Владимира Высоцкого

Его песни актуальны уже не одно десятилетие. Его поэзией зачитываются люди самых разных возрастов.

В честь него названы вновь открытые звезды, корабли и самолеты, улицы и новые сорта цветов. Он был невероятно популярен при жизни, и вот уже спустя почти сорок лет после смерти остается для многих ориентиром и в жизни, и в творчестве. Традиционный уже концерт, в день памяти Высоцкого, проводят хорошо знакомые орловским зрителям члены клуба «Вертикаль», но сегодня они представляют новое литературно-музыкальное содружество «Мир». На сцене выступили самые горячие знатоки и поклонники творчества поэта. В этот раз не только пели его песни, но и читали отрывки из самых знаковых ролей Высоцкого.
 
Особенно внимание на этом вечере уделили последнему году жизни Владимира Семеновича. Он был для него сложным, болезненным, и поэт, видимо, предчувствовал свою смерть.
 
Татьяна Давышина, режиссер концерта: «Наша программа называется «Четыре четверти пути», где мы постарались осветить самые значимые события, которые предшествовали уходу Высоцкого».
 
И хотя жизнь певца разобрана чуть ли не по дням, его биографы и преданные поклонники никогда не устают повторяться, видимо потому что творчество Высоцкого намного опередило и время, в котором он жил, и его самого, оставаясь актуальным до сих пор. Неизменный успех имеют песни написанные Высоцким 40, 50, 60 лет назад, и всегда находятся люди, готовые эту песню подхватить, присвоить, в хорошем смысле слова, и понести дальше, через года, где Высоцкого больше нет, а есть только звезды и корабли, названные его именем.





Эва Стасюлевич
26 июля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта