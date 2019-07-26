Новости версия для печати Жительница Ливен напала на таксиста Свои действия она объяснить не смогла.



По информации газеты «Уездный город» женщина села в такси на одной из городских улиц. Машина тронулась, но на перекрёстке остановилась на красный сигнал светофора. Неожиданно пассажирка выхватила нож и стала наносить им удары таксисту. Затем она выбежала из машины. Раненый 43-летний мужчина смог позвонить знакомым, которые вызвали скорую помощь и полицию. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали подозреваемую в нападении на таксиста. Свои действия женщина объяснить не смогла, сославшись на алкогольное опьянение. По факту происшествия проводится проверка.





Анастасия Дорохова

26 июля 2019 года







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