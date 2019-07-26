За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 16 ДТП

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пятница
26.07.2019
13:48:55
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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 16 ДТПИз них два ДТП с пострадавшими, в результате которых четыре человека получили телесные повреждения, среди них один несовершеннолетний.
25 июля в 05:35 неустановленный водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21074», на 27 км автодороги Орел - Брянск не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие (металлическую световую опору). В результате ДТП три пассажира получили травмы: мужчины 1998 г.р. и 1999 г.р. и подросток 2002 г.р. Все пострадавшие были госпитализированы.
25 июля в 14:45 водитель, управляя транспортным средством «ВИС 234900», при движении задним ходом по тротуару в районе д.52 по Наугорскому шоссе, допустил наезд на пешехода 1941 г.р. В 15:40 пешеход самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу им. Семашко, после осмотра отпущен на амбулаторное лечение.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
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