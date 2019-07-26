Новости версия для печати Сегодня утром в Орловском районе у поселка Неполодь произошла авария Один человек погиб.



На место выехали сотрудники госавтоинспекции, пожарные и техногенная группа. Обстоятельства аварии еще предстоит выяснить, но полицейским уже сейчас понятно, что автомобиль марки «Субару» с питерскими номерами двигался в направлении города Орла и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком «ЗИЛ». В результате ДТП пассажир легковушки скончался на месте.



В данный момент сотрудники госавтоинспекции обеспечивают бесперебойное движение транспортных средств и безопасность дорожного движения на месте происшествия.





Надежда Невматулина

26 июля 2019 года







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