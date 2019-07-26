Новости версия для печати Ливенская епархия отметила пятилетие со дня основания Она была образована 25 июля 2014 года по решению Священного Синода. Первый юбилей отметили торжественной службой. Она прошла в храме во имя великомученика Георгия Победоносца. Сразу после - официальная часть празднования в духовно-просветительском центре.



Утром в храме было по-особенному торжественно. Убранство служило подтверждением, что здесь отмечали событие большого значения. Пять лет назад образовалась отдельная епархия. Ее возглавил владыка Нектарий. За это время увеличилось количество приходов и прихожан, которые спешат в церкви не только по праздникам.



Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий: «Епархия еще молодая, но, слава Богу, что она молодая и насыщена молодыми людьми, которые еще, как говорится, бьют, как те ключи, и они стараются привнести в нашу православную церковь то, что они хотели бы видеть, развивать ее своими талантами, которые у них есть, и это у них получается».

Ливенская епархия объединяет приходы 13 районов области. По случаю торжества наш город посетили гости - священнослужители со всей Орловщины во главе с митрополитом Орловским и Болховским Тихоном. Почти в таком же составе у стен духовно-просветительского центра гости собирались три месяца назад. Тогда состоялось официальное открытие этого нового учреждения. В этот раз поводом для встречи послужил первый юбилей епархии. К этому событию было приурочено открытие барельефа. Над входом в здание возвысился образ Святой Троицы.



Виктор Яковец, протоиерей, благочинный Ливенского благочиния: «Первый храм в Ливнах был кафедральный Собор Троицкий, именно в честь этого и изображение Святой Троицы».

Автором барельефа стал местный скульптур, преподаватель художественной школы Константин Сараев. При помощи нескольких коллег православный гипсовый шедевр создавался в течение трех месяцев.



Константин Сараев, автор барельефа: «Мы опирались изначально на Андрея Рублева, на наш канон, и не могли позволить себе шаг влево, шаг вправо. Все по образцу».



Барельеф Святой Троицы был освящен епископом Ливенским и Малоархангельским.



Специально к юбилею в стенах центра была организована фотовыставка. В нескольких десятках снимков вместилась пятилетняя история епархии. Торжественные богослужения, православные концерты, Сретенский бал и тот самый день 25 июля 2014 года, когда произошло наречения епископа Ливенского Нектария. В адрес духовного отца большой православной семьи прозвучали слова поздравления от имени губернатора региона.



Завершилась торжество небольшим концертом, на котором прозвучали номера в исполнении ливенских православных хоров.









ТК «Принт ТВ»

26 июля 2019 года







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