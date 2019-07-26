Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
26.07.2019
19:48:59
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Ливенская епархия отметила пятилетие со дня основания

Она была образована 25 июля 2014 года по решению Священного Синода. Первый юбилей отметили торжественной службой. Она прошла в храме во имя великомученика Георгия Победоносца. Сразу после - официальная часть празднования в духовно-просветительском центре.

Утром в храме было по-особенному торжественно. Убранство служило подтверждением, что здесь отмечали событие большого значения. Пять лет назад образовалась отдельная епархия. Ее возглавил владыка Нектарий. За это время увеличилось количество приходов и прихожан, которые спешат в церкви не только по праздникам.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий: «Епархия еще молодая, но, слава Богу, что она молодая и насыщена молодыми людьми, которые еще, как говорится, бьют, как те ключи, и они стараются привнести в нашу православную церковь то, что они хотели бы видеть, развивать ее своими талантами, которые у них есть, и это у них получается».

Ливенская епархия объединяет приходы 13 районов области. По случаю торжества наш город посетили гости - священнослужители со всей Орловщины во главе с митрополитом Орловским и Болховским Тихоном. Почти в таком же составе у стен духовно-просветительского центра гости собирались три месяца назад. Тогда состоялось официальное открытие этого нового учреждения. В этот раз поводом для встречи послужил первый юбилей епархии. К этому событию было приурочено открытие барельефа. Над входом в здание возвысился образ Святой Троицы.

Виктор Яковец, протоиерей, благочинный Ливенского благочиния: «Первый храм в Ливнах был кафедральный Собор Троицкий, именно в честь этого и изображение Святой Троицы». 

Автором барельефа стал местный скульптур, преподаватель художественной школы Константин Сараев. При помощи нескольких коллег православный гипсовый шедевр создавался в течение трех месяцев.

Константин Сараев, автор барельефа: «Мы опирались изначально на Андрея Рублева, на наш канон, и не могли позволить себе шаг влево, шаг вправо. Все по образцу». 


Барельеф Святой Троицы был освящен епископом Ливенским и Малоархангельским.

Специально к юбилею в стенах центра была организована фотовыставка. В нескольких десятках снимков вместилась пятилетняя история епархии. Торжественные богослужения, православные концерты, Сретенский бал и тот самый день 25 июля 2014 года, когда произошло наречения епископа Ливенского Нектария. В адрес духовного отца большой православной семьи прозвучали слова поздравления от имени губернатора региона.

Завершилась торжество небольшим концертом, на котором прозвучали номера в исполнении ливенских православных хоров.




ТК «Принт ТВ»
26 июля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта