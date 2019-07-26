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Уильям Хогарт - в Спасском-Лутовиново

В выставочном зале Спасское-Лутовиново открылась выставка гравюры родоначальника английской жанровой гравюры, необычного для 18 века художника Уильяма Хогарта. Проект состоялся благодаря дружбе двух музеев.

 Основатель и яркий представитель английской школы живописи Уильям Хогарт одним из первых стал использовать прием написания серий картин, объединенных сквозным сюжетом. Его герои обладают выразительной мимикой и жестами. Он был невероятно популярен при жизни, в Лондоне два века назад не было дома, где бы ни висела его работа. Но в России он был и остается большой редкостью.

Татьяна Тютвинова, старший научный сотрудник государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (г. Москва): «Это наша большая ценность, невероятное художественное наследия. Первой заинтересовалась творчеством Хогартом в России императрица Екатерина Вторая, она задала моду на его гравюры, потом уже просвещенное дворянство покупало отдельные листы».

Бумага - материал хрупкий, сохранилось отдельных листов не так много. Основу коллекции гравюр Хогарта в Пушкинском музее составляет коллекция иркутского купца Николая Баснина, который в конце девятнадцатого века увлекся этим художником.

Хогарт интересен и сегодня, и прежде всего своими художественными цитатами, анализом истории искусств, и его сюжеты, которые на первый взгляд кажутся простыми, при внимательном рассмотрении оказываются довольно сложными ребусами.

Татьяна Тютвинова, старший научный сотрудник государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (г. Москва): «Разгадать ребусы под силу иногда только интеллектуалам, знающим хорошо английскую литературу, английский фольклор, историю английского искусства и взаимодействие английских художников со своими французскими и голландскими коллегами».

Каждая гравюра - как мини-сценка, как театральная постановка. Хогарт создавал целые серии работ, сформированные из трех, шести, десяти, восемнадцати гравюр. Самые известные из них это «Модный брак», «Карьера распутника» и другие, где художник высмеивает и осуждает высший свет общества.

Татьяна Тютвинова, старший научный сотрудник государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (г.Москва): «Как будто раскадровки в кинематографе, то есть все продумано - каждая сцена, позы героев, то, как они должны предстать перед зрителем, и самое главное то, какое настроение они должны показать в тот или иной момент».

Героями его картин стали жители густонаселенного, стремительно развивающегося Лондона - со всеми его пороками, надеждами, и бытом восемнадцатого века. Художник смог отразить нищету и роскошь, изысканность и вульгарность того времени.

Это уже четвертый совместный проект музеев Спасское- Лутовиново и московского Пушкинского.

Елена Левина, директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»: «Наряду с уникальными гравюрами из коллекции ГМИИ имени Пушкина здесь представлены вещи из коллекции нашего музея - это мебель, предметы декоративно-прикладного искусства, фарфор и, конечно же, книги».

Опытные экскурсоводы расскажут вам не только об истории создания каждой гравюры, но и о жизни и непростой судьбе самого художника. Выставка продлится целых три месяца, вплоть до 20 октября. После этого гравюры вновь отправятся в запасники Пушкинского музея изобразительных искусств - отдыхать на целый год.




Эва Стасюлевич
26 июля 2019 года

 


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