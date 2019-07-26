Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Сегодня утром в ДТП в пригороде Орла погиб человек.



- Недоработки удается устранять оперативно. О рычагах воздействия на подрядчиков и о дорожном ремонте - наш сюжет.



- Вестник новой эпохи и художник, который изменил британскую живопись. В Спасском-Лутовиново открылась выставка Уильяма Хогарта.



- Зачем владыка Нектарий поднялся над землей? Ливенской епархии - пять лет.



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Вести-Орёл

26 июля 2019 года







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