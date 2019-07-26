Новости версия для печати В Свердловском районе утонул человек Обстоятельства несчастного случая уточняются.



По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о происшествии поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в четверг утром. Через два часа после звонка из пруда деревни Егорьевка Свердловского района, в месте, необорудованном для купания, сотрудниками пожарно-спасательной части № 32 было извлечено тело мужчины 1958 года рождения.



В связи со случившемся, спасатели напоминают основные правила поведения на воде:



- купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;



- не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;



- купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, воздуха – не менее 22;



- продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно с 3-5 минут;



- после длительного пребывания на солнце не входить и не прыгать в воду.



- недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;



- не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил;



- не подплывайте к проходящим судам.





Анастасия Дорохова

26 июля 2019 года







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