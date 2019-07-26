В Свердловском районе утонул человек

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пятница
26.07.2019
19:48:41
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В Свердловском районе утонул человекОбстоятельства несчастного случая уточняются.
По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о происшествии поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в четверг утром. Через два часа после звонка из пруда деревни Егорьевка Свердловского района, в месте, необорудованном для купания, сотрудниками пожарно-спасательной части № 32 было извлечено тело мужчины 1958 года рождения.
В связи со случившемся, спасатели напоминают основные правила поведения на воде:
- купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;
- не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;
- купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, воздуха – не менее 22;
- продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно с 3-5 минут;
- после длительного пребывания на солнце не входить и не прыгать в воду.
- недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил;
- не подплывайте к проходящим судам.
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