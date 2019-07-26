Новости версия для печати В Орле произошел неравноценный размер денег Происшествие квалифицировано как мошенничество.



Потерпевший рассказал, что, когда совершал операции через банкомат в здании торгового центра, к нему подошел незнакомец и попросил о помощи. Мужчине якобы были нужны крупные купюры, а он располагал только мелкими. Молодой человек согласился и отдал ему снятые деньги, а тот передал пачку банкнот более мелкого номинала. Только после того, как незнакомец ушел, обратившийся пересчитал пачку. Там оказалось гораздо меньшая сумма, чем он отдал злоумышленнику. Тогда он обратился в полицию. В результате мошеннических действий, орловец лишился 15 тысяч 600 рублей. Следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Анастасия Дорохова

26 июля 2019 года







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