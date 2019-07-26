Новости версия для печати На Орловщине за три месяца снято с реализации 230 килограммов фруктов и овощей Нарушителей сотрудники регионального Роспотребнадзора обнаружили в ходе рейдов.



Из исследованных 300 проб в двух было обнаружено превышение содержания нитратов. А 230 килограммов плодов и овощей продавались без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Товар сняли с реализации, а его владельцам теперь предстоит выплатить штраф в 56,5 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.





Надежда Невматулина

26 июля 2019 года







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