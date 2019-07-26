Новости версия для печати Сотрудники госинспекции труда по Орловской области выявили более 300 фактов нарушения законодательства Данные - за второй квартал этого года.



Наиболее частые нарушения допускаются работодателями по вопросам оплаты и нормирования труда, оформление трудовых отношений, но больше всего нареканий связано с охраной труда. За последние три месяца было наложено 218 административных штрафов. Общая сумма составила почти 5 млн рублей.



Андрей Усиков, руководитель Государственной инспекции труда в Орловской области: «Хотелось бы отметить, что значительно снизилось количество несчастных случаев, правонарушений. Это говорит о том, что те профилактические меры и работа, которую ведет инспекция в Орловской области, они направлены в первую очередь на благосостояние и обеспечение жизни и здоровья рабочих людей, трудящихся, которые сегодня работают на территории Орловской области».

Подводя итоги работы инспекции за отчетный период, было отмечено, что выросло число письменных обращений граждан, их поступило более 300. Также работники активнее стали заявлять о своих проблемах в ходе личных приемов.





Оксана Гранн

26 июля 2019 года







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