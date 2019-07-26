Новости версия для печати Орловщина стала первым российским регионом, где возбудили уголовные дела по факту массовой гибели пчёл Региональный СКР сейчас выясняет причины произошедшего в Корсаковском и Малоархангельском районах. По предварительной версии, виной всему стала обработка полей пестицидами на сельхозугодьях. Эта тема активно обсуждается на всех уровнях - от федерального центра до местных органов самоуправления. Подобные факты всплывают в самых разных уголках страны.



На пасеке Александра Камышникова, в Корсаковском районе, мор начался полтора месяца назад. И вместо того, чтобы начать собирать мёд, которому самая пора, пасечники всеми силами стараются сохранить выжившие семьи - в среднем на пострадавших пасеках уцелела лишь каждая десятая пчела. В доказательство тому - полупустые ульи.



Александр Камышников, пасечник (Корсаковский район): «Мертвые пчелы валялись возле ульев, живые, вылетая, падали - это говорит о том, что яд был уже в ульях. Недополучено 6 миллионов рублей. 2,5 миллиона - это недополученная прибыль. 3,5 миллиона нужно на восстановление пасеки».

Для семьи Александра Камышникова эта пасека была единственным источником дохода. Он посвятил ей больше половины жизни. А теперь всё придётся начинать заново. Руки, признаётся пасечник, почти опустились.



Также как и у Николая Долинского - коллеги нашего героя из Покровского района. Вначале июля мы рассказывали о нём и о других пчеловодах из соседнего, Малоархангельского района, куда тоже в первой половине июня пришёл мор.



Николай Долинский, пасечник (Покровский район): «Пчёлы давали и мне жить, и моей семье. Всё подчистую погибло. Я первые дни даже не понимал, что делать. Это невозможно».

Во всех обозначенных случаях пасечники обвиняют сельхозпредприятия, чьи поля находятся неподалёку от их ферм. Аграрии примерно в одно и то же время обрабатывали свои угодья пестицидами. Пчёлы начали гибнуть буквально на следующий день после этих работ. Но если в Покровском районе руководство предприятия готово возместить ущерб, при наличии доказательств вины, то в Корсаковском районе, похоже, свои права пасечникам придётся отстаивать долго - начальства агрофирмы нам на месте застать не удалось. Но беседы с ними будут проведены в любом случае. Ситуацией уже заинтересовался Следственный комитет. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Они стали первыми в России в этом году.



Андрей Пашков, руководитель Мценского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Орловской области: «В нарушении действующего законодательства сельхозпредприятием перед обработкой посевов не был надлежащим образом уведомлен владелец пасеки а также жители близлежащих населённых пунктов о том, что будет производиться обработка. Пасечник не имел возможности принять меры к тому, чтобы пчёлы не вылетали из ульев».

Власти региона сейчас озадачены другим вопросом - как не допустить возникновения аналогичных проблем в будущем. Упор будет сделан на более тесный контакт аграриев с пчеловодами.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня мы подготовили обращение в федеральный центр, плюс - свои методические рекомендации, которые регламентируют взаимодействие районных администраций, поселковых администраций, пчеловодов, сельхозтоваропроизводителей, чтобы не допустить подобные ситуации».

Резонанс эти ситуации обрели огромный. Факты гибели пчёл были выявлены практически во всех уголках России. Экологи говорят об угрозе для всей экосистемы страны, экономисты подсчитывают потери, которые, по их оценкам, уже составляют 1 триллион рублей.









Антон Киселёв

26 июля 2019 года







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