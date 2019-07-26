Новости версия для печати Вопрос безопасности – в приоритете После жестокого убийства женщины в Болховском микрорайоне Орла установят камеры видеонаблюдения – на 17 многоэтажек. Сообщают в УМВД по Орловскому району.



Напомним, женщина погибла 7 июля во время пробежки – от рук наркомана. Преступление тот совершил ради ограбления. Фитнес-браслет и мобильник – все, чем ему удалось поживиться.



После этого случая, в районе решили максимально усилить меры безопасности. Всего установят 43 камеры, изображение с них будет поступать в местное отделение полиции в режиме онлайн.





Мария Семак

26 июля 2019 года







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