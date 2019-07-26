Новости версия для печати Орловские пожарные тушили дома, гаражи и автомобили Всего за минувшие сутки огнеборцы выезжали на вызовы 19 раз.



В 08:34 на телефон службы спасения 101 поступило сообщение о возгорании гаража на улице Новосильской города Орла, существовала угроза распространения огня на рядом стоящие гаражи. На момент прибытия пожарных гараж горел изнутри. Пожарными спасены два автомобиля и рядом стоящие гаражи. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки.



В 09:00 сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в деревню Мошки Дмитровского района и в Урицкий район, где изъяли и уничтожили минометную мину 82 мм и арт. снаряд 88 мм времен Великой Отечественной войны.



В 09:30 поступило сообщение о том, что в лесу Знаменского района заблудилась женщина. На ее поиски отправились сотрудники ПСЧ-22 и работники лесничества. Ее нашли в 12:40 и вывели из леса.



Сегодня в 03:45 на телефон службы спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в д. Городище Урицкого района. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри. В результате пожара дом выгорел изнутри. Пострадавших нет. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.





Анастасия Дорохова

26 июля 2019 года







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