Новости версия для печати Полис онлайн и повышенное внимание к пациентам: новые правила обязательного медицинского страхования в России В закон об ОМС внесены значительные изменения. О том, насколько полезны они для пациентов и удобны медицинским организациям - портал «Орловское информбюро» беседует с руководителем ТФОМС Орловской области Романом Федяковым.



Давайте начнём с главного, после паспорта, документа в жизни россиянина – с полиса ОМС. Теперь его проще получить, верно?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Верно. По новым Правилам процедура оформления значительно упростилась. Теперь заявление о выборе или замене страховой медицинской организации граждане могут подать через Единый портал Госуслуг или через официальный сайт территориального Фонда ОМС. В нашем регионе это

: Верно. По новым Правилам процедура оформления значительно упростилась. Теперь заявление о выборе или замене страховой медицинской организации граждане могут подать через Единый портал Госуслуг или через официальный сайт территориального Фонда ОМС. В нашем регионе это oreltfoms.ru И выдаются полисы теперь в двух вариантах – в бумажном и в виде пластиковой карты с электронным носителем информации. Её удобно носить в кошельке вместе с остальными картами, так что теперь, направляясь на приём к врачу, вы полис точно не забудете. А что делать со старыми полисами?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Продолжать ими пользоваться. Они не требуют замены. Пока выпускается новый полис, мы по-прежнему используем временные свидетельства?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Да, но поскольку выпуск пластиковых полисов – более технологичный процесс и требует времени, срок действия временных свидетельств увеличен с 30 до 45 рабочих дней. А что ещё изменилось для страховых медицинских организаций?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Правила по-новому регламентируют деятельность страховых медицинских организаций и работу страховых представителей на территории медицинских учреждений. Теперь поликлиники и больницы обязаны предоставлять места для деятельности страховых представителей, в том числе для общения с застрахованными гражданами. В результате, пациенты могут без проблем получить консультацию или разрешить возможный конфликт. Новые правила ОМС обязывают страховщиков проводить полное «информационное сопровождение» застрахованных на всех этапах оказания медицинской помощи. Какую ещё информацию можно получить от страхового представителя?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Страховой представитель обязан предоставлять гражданам информацию о медицинских организациях, осуществляющих деятельность в системе ОМС, о праве выбора и замены страховой и медицинской организации, о порядке получения полиса. Он расскажет также о видах и условиях предоставления медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории нашей области.

Особое внимание страховые представители уделяют сейчас информированию застрахованных лиц о необходимости прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. Кстати, теперь жители нашего региона могут делать это в том числе в вечерние часы и в субботу (информация о графиках работы медицинских организаций размещена на сайте ТФОМС Орловской области).

В новых правилах также детально прописаны контрольные действия за диспансерным наблюдением пациентов со стороны страховых медицинских организаций. Согласно сразу нескольким федеральным программам под пристальным вниманием в первую очередь люди с онкологическими заболеваниями? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Да, сопровождение пациентов с подтверждёнными онкозаболеваниями и подозрениями на них – не только информационное. Уже сейчас страховые представители жёстко контролируют сроки установления диагноза онкозаболевания. Ведь вовремя поставленный диагноз в этом случае – вопрос жизни.



На информационном ресурсе территориального фонда ОМС страховые медицинские организации будут формировать истории страховых случаев пациентов с онкозаболеванием или подозрением на него: куда обращались, были направлены, какие обследования проходили, какое лечение получали. Это даст возможность контролировать сроки оказания и качество получаемой ими помощи. Часто возникают вопросы о получении телемедицинских консультаций. Насколько реально для жителей нашего региона получить такую услугу по полису ОМС? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Это – нормальная практика, которая применяется в нашем регионе областными учреждениями здравоохранения при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Это позволяет лечащему врачу, при возникновении сомнений в диагнозе или выбранной схеме лечения, получить дополнительную консультацию в национальных медицинских исследовательских центрах. И в финале – вы сами считаете продуктивными изменения в правилах ОМС?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Безусловно. Новшества в Правилах позволяют сделать медицинскую помощь более прозрачным процессом – для страховых медицинских организаций, для нас и для пациентов в первую очередь. Пациент теперь имеет поддержку и законную уверенность в том, что все его права на бесплатную медицинскую помощь будут соблюдены.





Орловское Информбюро

26 июля 2019 года







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