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В Орле прошли учения Росгвардии

Спецподразделения Росгвардии совместно с сотрудниками областного управления МВД накануне провели учения по отработке действий личного состава в условиях реальной угрозы жизням орловцев. По легенде учений «преступники» захватили магазин товаров для охоты и рыбалки и хотели выкрасть оружие. В момент нападения внутри были продавцы и посетители - их росгвардейцы и освобождали.

По легенде учений, в 9 часов утра трое неизвестных вошли в оружейный магазин на Кромском шоссе, охраняемый вневедомственной охранной. Мужчины закрылись в помещении, начали угрожать посетителям и работникам магазина предметами, похожими на пистолеты, а когда они попытались попасть в оружейную комнату, сработала сигнализация. Первыми на месте преступления оказались сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Константин Ширин, замначальника Управления Росгвардии по Орловской области: «Сработала тревожной сигнализации. Выдвинулись наши силы и средства, обнаружили, что был произведён захват заложников. Мы приняли решение о проведении спецмероприятий по ликвидации банд-группы и освобождению заложников».

Первым делом росгвардейцы оцепили район. В это время «преступники» показали, что настроены серьёзно. Когда с ними была установлена связь, те предъявили свои требования - два миллиона рублей и автомобиль для отступления. Когда транспорт подали, силовики уже были готовы к проведению операции.

«Нарушители» были задержаны росгвардейцами на выходе из магазина. После силовики передали их полицейским. Затем помещение обследовали сотрудники кинологической службы - они ликвидировали последние угрозы.

Константин Ширин, замначальника Управления Росгвардии по Орловской области: «В учениях задействованы сотрудники всех подразделений. Как правило, отработка служебно-профессиональных качеств в условиях реальной чрезвычайной обстановки наиболее эффективна - мы обязаны постоянно поддерживать боевую готовность на самом высоком уровне».

Руководство учений дало высокую оценку всем задействованным подразделениям Росгвардии и областного управления МВД.




Антон Киселёв
26 июля 2019 года

 


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