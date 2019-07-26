Новости версия для печати Орловский футбол вскоре может стать одним из самых сильных в стране Конкретные шаги к этому уже сделаны. Наша детская команда заняла второе место в Первенстве ЦФО и будет сражаться за победу в финале в олимпийском Сочи. А пока ребята борются за награды, для них готовится новое современное поле на стадионе имени Ленина. Открыть его обещают уже в конце августа.



Это новое поле последнего, шестого поколения. Почему именно шестого? Как оказалось, на нем укладывается искусственный газон высотой шесть сантиметров. Больше не бывает. Преимущества очевидны. Он будет более упругим и менее травмоопасным. Для юных футболистов этот аспект очень важен. Еще один весомый плюс - тренировки возможны круглый год. Кроме того, новый стадион, наконец, снимет напряженность в графиках тренировок, он станет не таким загруженным.



Александр Родин, директор центрального стадиона им. В.И. Ленина: «Есть детская спортивная школа, в которой занимают очень много ребят, около 800 человек. Одного поля им не хватает. Новое поле даст школе дополнительное время».

Новый стадион размером 110 на 70 метров. Его строительство стало возможным благодаря нацпроекту «Демография» и федеральной программе «Спорт - норма жизни» и еще одной подпрограмме по развитию футбола. Причем в рамках последней планируют построить еще один такой же стадион и даже футбольный манеж.



Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «Мы планируем, что будет создан целый футбольный кластер, где будут проходить не только тренировочные занятия, и будут проводиться соревнования различного уровня. Если нам в дополнение к уже имеющимся футбольным полям удастся реализовать такую инфраструктуру, то у нас будет один из крупнейших футбольных центров в ЦФО».

Уже есть предварительная договоренность о проведении нескольких крупных спортивных состязаний, в первую очередь по детскому футболу.



Стоимость поля - 40 млн рублей. В смету сходят еще и современные беговые дорожки, но появятся они в Орловском районе, поскольку здесь необходимости в них нет.



Юлия Мальфанова, депутат Орловского облсовета: «И исполнительная власть, и областной совет контролируют, курируют этот процесс, чтобы нашим гражданам было сдано все в срок, чтобы они могли пользоваться этим чудом - этим современным полем как можно раньше. Этот объект должен быть сдан уже в конце августа».

Работы по строительству нового стадиона были начаты в конце мая и идут в полном соответствии с графиком. На всем поле уже уложена выравнивающая решетка, буквально на днях поверх нее ляжет геотекстиль и затем уже искусственный газон. Последней операцией будет уплотнитель. Такая технология позволит сделать покрытие поля упругим и долговечным.









Оксана Гранн

26 июля 2019 года







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