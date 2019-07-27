Новости версия для печати В Орле продолжается благотворительный марафон «Добрые руки» Сегодня к нему присоединяться велосипедисты, а в воскресенье – любители йоги.



Один из-за заездов всероссийских соревнований будет организован в поддержку работы мобильной паллиативной службы.



Старт благотворительного пробега начнется сегодня, 27 июля, в 16:30. Участникам предложена дистанция на расстояние 3,2 км по маршруту велогонки. Принять участие может каждый желающий.



А в воскресенье орловцев приглашают в городской парк культуры и отдыха на благотворительное мероприятие «Дыши, люби, живи!». В программе – дыхательная гимнастика, комплекс упражнений для позвоночника и суставов. Таким образом, инструкторы по йоге внесут в свой вклад в развитие паллиативной службы. Начало занятий – в 11 часов.





Мария Семак

27 июля 2019 года







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