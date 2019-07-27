Новости версия для печати Мошенники ищут новые способы поживиться Теперь они рассылают по электронной почте письма от имени соцстраха, обещая выплатить компенсацию солидного размера. При этом они предлагают оплатить полученную информацию. В некоторых случаях ссылка в письме имеется просьба перейти по ссылке на другой портал, для получения более подробные сведения. Это может угрожать безопасности мобильного устройства или компьютера.



Отделение Фонда социального страхования призывает граждан быть бдительными и не попадаться на удочку аферистов Сотрудники регионального соцстраха не рассылают подобных писем и, тем более, не берут плату за любую предоставленную информацию. Все электронные сообщения направляются только с корпоративного почтового адреса и не содержат ссылок на другие ресурсы. Все что вам необходимо, можно узнать на официальном сайте Фонда.





Мария Семак

27 июля 2019 года







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