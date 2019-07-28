Новости версия для печати Во время празднования Дня города Орел будут содержать в чистоте Сотрудники и техника «Спецавтобазы» в праздничные дни перейдут на круглосуточный режим работы.



Руководству муниципального предприятия предстоит скорректировать график работы уборщиков городских территорий на период с 30 июля по 6 августа, а также закрепить дежурных работников за площадками, где будут проходить центральные мероприятия.



Техника должна быть готова своевременно выйти на уборку города после массовых мероприятий, особенно — в ночь с 5 на 6 августа. Глава администрации города Александр Муромский поручил не ждать наступления утра, а очистить площадь Ленина и центральные улицы от мусора сразу же после завершения празднования, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

28 июля 2019 года







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