Во время празднования Дня города Орел будут содержать в чистоте

|
воскресенье
28.07.2019
15:50:05
|
|
Во время празднования Дня города Орел будут содержать в чистотеСотрудники и техника «Спецавтобазы» в праздничные дни перейдут на круглосуточный режим работы.
Руководству муниципального предприятия предстоит скорректировать график работы уборщиков городских территорий на период с 30 июля по 6 августа, а также закрепить дежурных работников за площадками, где будут проходить центральные мероприятия.
Техника должна быть готова своевременно выйти на уборку города после массовых мероприятий, особенно — в ночь с 5 на 6 августа. Глава администрации города Александр Муромский поручил не ждать наступления утра, а очистить площадь Ленина и центральные улицы от мусора сразу же после завершения празднования, сообщает сайт городской администрации.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта