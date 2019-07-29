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понедельник
29.07.2019
13:48:23
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В Орле вновь зажжётся «Созвездие любви»Городской праздник в этом году отмечает десятилетний юбилей.
2 августа в 15:00 в сквере Семьи (около Ленинского моста) в десятый, юбилейный раз состоится городской праздник «Орел — созвездие любви».
Гости праздника станут свидетелями торжественного шествия «Созвездие любви — созвездие семьи». В нем примут участие ветераны супружеской жизни, прожившие рука об руку не один десяток лет, и молодожены, которым только предстоит вкусить радости и тяготы семейной жизни. Традиционно крепким парам вручат памятную медаль «За любовь и верность!», а новобрачных ожидают старорусские обряды. Так, женихам предстоит показать молодецкую удаль и возможность обеспечивать достаток в доме, а невесты похвастаются домовитостью и хозяйственностью. Свои подарки парам преподнесут творческие коллективы и солисты Орловского городского центра культуры.
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