Новости версия для печати В Орле вновь зажжётся «Созвездие любви» Городской праздник в этом году отмечает десятилетний юбилей.



2 августа в 15:00 в сквере Семьи (около Ленинского моста) в десятый, юбилейный раз состоится городской праздник «Орел — созвездие любви».

Гости праздника станут свидетелями торжественного шествия «Созвездие любви — созвездие семьи». В нем примут участие ветераны супружеской жизни, прожившие рука об руку не один десяток лет, и молодожены, которым только предстоит вкусить радости и тяготы семейной жизни. Традиционно крепким парам вручат памятную медаль «За любовь и верность!», а новобрачных ожидают старорусские обряды. Так, женихам предстоит показать молодецкую удаль и возможность обеспечивать достаток в доме, а невесты похвастаются домовитостью и хозяйственностью. Свои подарки парам преподнесут творческие коллективы и солисты Орловского городского центра культуры.





Анастасия Дорохова

29 июля 2019 года







На главную страницу





