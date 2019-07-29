Новости версия для печати На этой неделе Орел примет «Студенческую регату» Соревнования пройдут уже в 8 раз и в этом году будут посвящены 350-летию похода первого русского военного корабля «Орел», а также – Дню освобожден города Орла.



Участвовать в гонке будут местные яхтсмены и гости из соседних регионов. Награды разыграют в самых разных категория – «Луч-стандарт», «Луч-мини», «Снайп»; в классах «Виндсерфинг» и «Оптимист».



Стартует парусный турнир 3 августа и продлится до 7 числа.



В эти дни на озере «Светлая жизнь» запрещено использование водных мотоциклов, катеров и моторных лодок, за исключением судов управления МЧС.





Мария Семак

29 июля 2019 года







На главную страницу





