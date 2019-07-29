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понедельник
29.07.2019
13:48:05
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На этой неделе Орел примет «Студенческую регату»Соревнования пройдут уже в 8 раз и в этом году будут посвящены 350-летию похода первого русского военного корабля «Орел», а также – Дню освобожден города Орла.
Участвовать в гонке будут местные яхтсмены и гости из соседних регионов. Награды разыграют в самых разных категория – «Луч-стандарт», «Луч-мини», «Снайп»; в классах «Виндсерфинг» и «Оптимист».
Стартует парусный турнир 3 августа и продлится до 7 числа.
В эти дни на озере «Светлая жизнь» запрещено использование водных мотоциклов, катеров и моторных лодок, за исключением судов управления МЧС.
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