Новости версия для печати В Орле появился восьмой кандидат в Госдуму Сегодня количество зарегистрированных кандидатов, готовых побороться за возможность представлять Орловскую область в Государственной Думе, увеличилось до восьми человек.



Кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Олег Тимохин пришел в облизбирком и получил удостоверение. Также документ был вручен Сергею Кузнецову - представителю партии «Родина».



Что касается Валерия Чудо (партия «Яблоко») и Руслана Перелыгина (партия «Справедливая Россия») - за удостоверением они лично не пришли.





Юлия Опанасюк

26 июля 2019 года







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