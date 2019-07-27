Глазуновцы отметили День района

В этот день отмечаются 76-я годовщина освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.
Жители Глазуновского района и почетные гости – представители исполнительной и законодательной власти региона - возложили цветы к памятнику погибшим защитникам Отечества на площади Воинской Славы в центре поселка.
Торжество по случаю 76-й годовщины освобождения Глазуновского района от немецко-фашистских захватчиков прошло в районном Доме культуры. Там же чествовали заслуженных глазуновцев. Им вручили грамоты и благодарности губернатора и награды облсовета.