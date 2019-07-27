Новости версия для печати Глазуновцы отметили День района В этот день отмечаются 76-я годовщина освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.



Жители Глазуновского района и почетные гости – представители исполнительной и законодательной власти региона - возложили цветы к памятнику погибшим защитникам Отечества на площади Воинской Славы в центре поселка.



Торжество по случаю 76-й годовщины освобождения Глазуновского района от немецко-фашистских захватчиков прошло в районном Доме культуры. Там же чествовали заслуженных глазуновцев. Им вручили грамоты и благодарности губернатора и награды облсовета.





Орловское Информбюро

26 июля 2019 года







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