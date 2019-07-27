27 июля в России отмечается День работников торговли

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суббота
27.07.2019
0:55:25
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27 июля в России отмечается День работников торговлиСегодня представители самой динамично развивающейся отрасли экономики Орловщины принимали поздравления в преддверии профессионального праздника.
Они находятся между производителем и потребителем и обеспечивают орловцев товарами, необходимыми для жизни. Сегодня в регионе работают 7 тысяч объектов торговли, около 2,5 тысяч из них расположены в Орле. За шесть месяцев этого года оборот розничной торговли на Орловщине составил 67 млн рублей. Это практически 12 млн в месяц.
Больше ста лучших работников отрасли и трудовых коллективов сегодня получили благодарности и почётные грамоты от городской и областной власти.
День работника торговли — профессиональный праздник, который в Российской Федерации принято отмечать в четвертую субботу июля.
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