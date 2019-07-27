Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Почему пчёлы оказались в опасности, и кто за это ответит? Мы пытались разобраться в ситуации.



- Кто в одном из магазинов Орла устроили перестрелку? К счастью, условную.



- На стадионе имени Ленина к открытию готовится новое поле. Нашему корреспонденту рассказали о его преимуществах.



- Вас снимают! В Болховском микрорайоне Орла установят видеонаблюдение.



- Тебе, родной район! Сегодня праздник сразу двух райцентрах области.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

26 июля 2019 года







На главную страницу





