Новости версия для печати В Орле трамвай сошел с рельсов ЧП произошло 27 июля. Есть пострадавшие.



На улице Пушкина трамвай сошел с рельс и врезался в стену забора здания кожно-венерологического диспансера.



По словам очевидцев, ЧП произошло в районе 15 часов. От комментариев на месте происшествия водитель отказался. Две пассажирки трамвая после осмотра медиков были отпущены на амбулаторное лечение. Также пострадали прохожие. Мальчик 15-ти лет был доставлен в НКМЦ.



Галина Поликарпова, свидетель происшествия: «Женщина с ребенком успели убежать, а мальчик остался, и трамвай его сбил, и просто по счастливой случайности - сколько там, миллиметр, два миллиметра - трамвай его не накрыл, мальчик остался лежать перед трамваем».

Инна Можарова, инспектор по особым поручениям отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области: «По результатам ДТП в настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего и определен виновник ДТП».





Орловское Информбюро

29 июля 2019 года







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