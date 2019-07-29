Новости версия для печати За прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировано 35 ДТП Из них 8 ДТП с пострадавшими, в результате которых 13 человек получили телесные повреждения, среди них трое несовершеннолетних.



В субботу, 27 июля, в 14:35 водитель 1956 г.р., управляя трамваем, двигался по ул. Пушкина со стороны ул. 2-й Курской в сторону ул. Старомосковской и напротив д. 47 по ул. Пушкина произошел съезд трамвая с трамвайных путей с наездом на пешехода - мальчик 2004 г.р. Затем трамвай врезался в кирпичную стену.



В результате ДТП телесные повреждения также получила пассажир трамвая (женщина 1949 г.р.), доставлена в больницу им. Семашко, после осмотра отпущена на амбулаторное лечение. Утром в воскресенье из травмпункта больницы им. Боткина поступила информация о том, что к ним обратилась еще один пассажир трамвая - женщина 1961 года рождения, ей назначено амбулаторное лечение.



28 июля в Орле в 02:30 водитель, управляя а/м «Шевроле Авео», двигался по ул. Московской и напротив д. 102 произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в больницу им. Семашко, госпитализирован.



28 июля в Орле в13:20 водитель, управляя т/с «Лада Калина», следовала по

улице Итальянской и в районе д. 9, при развороте вне перекрестка, допустила столкновение т/с «Мерседес Бенц» с полуприцепом «Шварцмюллер», который следовал попутно слева, с последующим опрокидыванием т/с «Лада». В результате ДТП водитель «Лады» получила телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи доставлена в больницу им. Семашко, госпитализирована.



28 июля в 18:15 водитель, управляя т/с «ВАЗ-2101», двигался по автодороге Орел - Тамбов и в районе 6 км не выдержал безопасной дистанции и допустил столкновение с т/с «Шевроле Авео», который следовал впереди попутно. В результате ДТП телесные повреждения получили два несовершеннолетних пассажира «Шевроле» - мальчик 2015 г.р. и девочка 2005 г.р. Оба ребенка после осмотра отпущены на амбулаторное лечение.



28 июля в 18:40 водитель, управляя а/м «Рено Меган», двигался по автодороге М-2 «Крым» и в районе 332 км не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося т/с «Рено Логан», с последующим наездом на «Рено Лагуна». В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир «Рено Меган», после оказания помощи отпущены, и водитель «Рено Логан», он направлен на стационарное лечение.





Орловское Информбюро

29 июля 2019 года







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