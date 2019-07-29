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Собачий закон

По закону, во время прогулки собака должна быть на поводке, в наморднике, а гулять можно в специально отведенном для этого месте. Сейчас в Орле две таких площадки. В ближайшем будущем появятся еще. А депутатам предстоит обсудить вопросы содержания домашних животных, прежде всего собак. Пока спорных нюансов много. Каких пород касаются запреты, где и как их выгуливать, и что ждет собаководов за нарушение правил?

Любимец Анастасии Макаровой - Тайсон - гуляет без намордника. Хотя собака крупная и очень похожа на бойцовскую, хозяйка уверяет, пес - безобидная дворняга, с добрейшим характером. Но об этом знают не все, поэтому Анастасия с Тайсоном старается избегать людных мест.

По новому закону собаки потенциально опасных пород, которые генетически обладают агрессией и силой, без поводка и намордника могут находиться, только дома или на спецплощадках для выгула и дрессировки.

Владимир Негин, зампред Орловского горсовета: «Данные изменения принимаются в соответствии с постановлением правительства, которое определяет перечень бойцовских собак опасных пород, их будет запрещено выгуливать рядом с детскими дошкольными и школьными учреждениями в целях безопасности. Естественно, этот перечень в постановлении правительства пополняется периодически. Мы на своем уровне все это будем отслеживать и также вносить необходимые изменения».

Маленьких собачек, которые весят меньше пяти килограммов, можно выгуливать без намордника и поводка. Но вас оштрафуют за их выгул на территории учреждений образования и здравоохранения, на школьных спортплощадках, на пляжах, кладбищах или рядом с кафе.

Многие собаководы и зоозащитники не против выгуливания собак на спецтерриториях. Некоторые убирают за своими питомцами на улице. Но возникает вопрос: где эти площадки и специальные дог-боксы для экскрементов?

Марина Марина, зоозащитник-волонтер: «Прежде чем создать площадки, надо посчитать, сколько собак существует у людей в квартирах и домах. И прежде чем вводить запреты, надо предоставить площадку для выгула собак».

Депутаты подтверждают: в Орле, оборудованных мест для выгула собак - раз, два и обчелся. Есть площадка в районе улицы Авиационной и в Северном районе города, определен земельный участок на набережной Дубровинского и уже предусмотрено финансирование для создания площадки.

Владимир Негин, зампред Орловского горсовета: «Это одна из задач муниципалитета - определять площадки, выделять средства на их обустройство».

Только после принятия дополнений в правила благоустройства и санитарного содержания города, будет действовать и система штрафов за нарушения правил выгула собак. Но будут ли к этому времени оборудованы спецплощадки и уточнены все нюансы? Этот вопрос пока остается открытым.




Татьяна Тимохина
29 июля 2019 года

 


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