Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
29.07.2019
13:48:29
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Как избежать инфаркта и инсульта?

По статистике, после 50 лет риск развития инсульта возрастает до двух с половиной раз. Есть ли способ избежать этой болезни? Наш корреспондент Елена Литинская побеседовала об этом с заведующим неврологическим отделением орловской больницы имени Семашко - Андреем Герасимовым.

Инсульт никогда не случается у здорового человека - говорят врачи. Обязательно есть причины, просто пациент о них не знает. Это факторы риска.

Андрей Герасимов, зав. неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения больницы им. Семашко: «Выделяют факторы риска физиологические, или не корригируемые, - это пол, возраст, раса, наследственная предрасположенность, это то, на что мы воздействовать напрямую не можем».

Но есть те факторы, на которые мы можем воздействовать сами, и с успехом - было бы желание, а именно малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела. Среди факторов риска развития инсульта – нарушения ритма сердца, сахарный диабет, гипертония, вредные привычки, применение оральных контрацептивов у женщин, хроническое нарушение режима сна и отдыха и другие. Есть даже состояния, которые являются прямым предупреждением. Например, транзисторная ишемическая атака. Так называют симптомы инсульта, которые не получили развития.

Андрей Герасимов, зав. неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения больницы им. Семашко: «Когда к нам поступает пациент с транзиторной ишемической атакой, по большому счету, наша задача не лечить его как такового, а сделать определенный ряд обследований, которые заложены в так называемом стандарте, и выписать его с четкими рекомендациями по дальнейшему образу жизни». 

Профилактика инсульта это всегда мультидисциплинарная работа. Так же как и лечение, и восстановление пациентов после того, как трагедия случилась. Андрей Герасимов имеет дело с инсультами более 25 лет и говорит, что подходы к восстановлению изменились кардинально.

Андрей Герасимов, зав. неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения больницы им. Семашко: «Во-первых, это новые технологии - тромболизис, тромбоэкстракция, нейрохирургические вмешательства при геморрогическом инсульте, это с одной стороны. А с другой стороны мы начинаем реабилитацию уже буквально с первых суток».

Сегодня упор делается на бытовую, социальную, психологическую, физическую и профессиональную реабилитацию, доказательную медицину. Плюс применяются только проверенные препараты с доказанной эффективностью.

Андрей Герасимов, зав. неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения больницы им. Семашко: «С пациентом занимается вся команда - врач невролог, врач реабилитационной медицины, логопед, психолог, методист ЛФК, физиотерапевт и другие».

Залог здоровья для пожилых людей, говорят медики, это внимательное отношение к своему здоровью и активность – умственная, физическая и эмоциональная.




Елена Литинская
29 июля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта