Новости версия для печати Как избежать инфаркта и инсульта? По статистике, после 50 лет риск развития инсульта возрастает до двух с половиной раз. Есть ли способ избежать этой болезни? Наш корреспондент Елена Литинская побеседовала об этом с заведующим неврологическим отделением орловской больницы имени Семашко - Андреем Герасимовым.



Инсульт никогда не случается у здорового человека - говорят врачи. Обязательно есть причины, просто пациент о них не знает. Это факторы риска.



Андрей Герасимов, зав. неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения больницы им. Семашко: «Выделяют факторы риска физиологические, или не корригируемые, - это пол, возраст, раса, наследственная предрасположенность, это то, на что мы воздействовать напрямую не можем».

Но есть те факторы, на которые мы можем воздействовать сами, и с успехом - было бы желание, а именно малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела. Среди факторов риска развития инсульта – нарушения ритма сердца, сахарный диабет, гипертония, вредные привычки, применение оральных контрацептивов у женщин, хроническое нарушение режима сна и отдыха и другие. Есть даже состояния, которые являются прямым предупреждением. Например, транзисторная ишемическая атака. Так называют симптомы инсульта, которые не получили развития.



Андрей Герасимов, зав. неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения больницы им. Семашко: «Когда к нам поступает пациент с транзиторной ишемической атакой, по большому счету, наша задача не лечить его как такового, а сделать определенный ряд обследований, которые заложены в так называемом стандарте, и выписать его с четкими рекомендациями по дальнейшему образу жизни».

Профилактика инсульта это всегда мультидисциплинарная работа. Так же как и лечение, и восстановление пациентов после того, как трагедия случилась. Андрей Герасимов имеет дело с инсультами более 25 лет и говорит, что подходы к восстановлению изменились кардинально.



Андрей Герасимов, зав. неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения больницы им. Семашко: «Во-первых, это новые технологии - тромболизис, тромбоэкстракция, нейрохирургические вмешательства при геморрогическом инсульте, это с одной стороны. А с другой стороны мы начинаем реабилитацию уже буквально с первых суток».

Сегодня упор делается на бытовую, социальную, психологическую, физическую и профессиональную реабилитацию, доказательную медицину. Плюс применяются только проверенные препараты с доказанной эффективностью.



Андрей Герасимов, зав. неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения больницы им. Семашко: «С пациентом занимается вся команда - врач невролог, врач реабилитационной медицины, логопед, психолог, методист ЛФК, физиотерапевт и другие».

Залог здоровья для пожилых людей, говорят медики, это внимательное отношение к своему здоровью и активность – умственная, физическая и эмоциональная.









Елена Литинская

29 июля 2019 года







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