Новости версия для печати Юные спортсмены Свердловского района получили новую современную многофункциональную площадку Ее открыли на территории Змиевского лицея в день рождения района. И это не единственный подарок.



Почти две тысячи квадратных метров для новых спортивных свершений в таких видах спорта, как баскетбол, волейбол и бадминтон. Причем, все в одном месте. Есть также и дорожка для прыжков в длину, тренажеры и оборудование для хоккейного корта. Буквально в шаге - поле для мини-футбола с искусственным газоном.



Для жителей поселка этот подарок тоже имеет особое значение. Чем лучше и современнее будут условия для занятий спортом, тем чаще дети будут предпочитать гаджетам физическое развитие.



Мария Вихранова, жительница пос. Змиёвка: «Мне очень отрадно видеть, какие позитивные изменения происходят здесь, например, эта спортивная площадка, которая по уровню не уступает столичным - ее не успели открыть, а она уже стала центром притяжения для жителей всего поселка, всего района. Я очень счастлива, что такие современные площадки появляются в моем родном поселке».

Поддержка стремления к здоровому образу жизни, содействие развитию спорта, особенно на селе, одна из приоритетных задач власти. Об этом говорил и глава региона в своем обращении к жителям района.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я хочу заверить, что и дальше с депутатами облсовета мы будем стараться помогать. Надеюсь, что когда мы в следующий раз приедем, эта площадка будет заполнена».

Однако открытие площадки стало не единственным событием в спортивной жизни поселка. Федерация бокса подарила юным спортсменам сертификат на оборудование всем необходимым новой секции по этому виду спорта. А вручил его 13-кратный чемпион области, мастер спорта, уроженец здешних мест Василий Тугов.



Василий Тугов, мастер спорта СССР по боксу: «Я люблю свою малую родину, и я рад, что в районах тали открывать спортивные площадки, спортивные секции».

Это уже далеко не первая многофункциональная спортивная площадка, которая открывается в области, и строительство их продолжается. Ну, ребята из Змиевки откладывать тренировки в долгий ящик не стали и начали заниматься сразу, как только почетные гости перерезали символическую красную ленточку.









Оксана Гранн

29 июля 2019 года







На главную страницу





