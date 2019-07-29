Новости версия для печати Сотрудникам МЧС пришлось искать заблудившихся в лесу орловцев Находить потерявшихся помогал сигнал автомобиля пожарных.



В минувшую пятницу, 26 июля, на телефон службы спасения 112 поступило несколько звонков с просьбой оказать помощь и найти выход из леса. В основном звонили сами заблудившиеся: дважды в Знаменском районе и один раз в Дмитровском районе Орловской области.



Утром на телефон 112 поступило сообщение от 70-летнего мужчины, который заблудился в лесу в Знаменском районе недалеко от деревни Казаковка, он не мог найти дорогу к своему автомобилю. В 11:55 мужчина вышел на звук автомобильного сигнала оперативной группы ПСЧ-22.



Днем в районе деревни Иленка Знаменского района заблудились пятеро мужчин. Двух из них сотрудники ПСЧ-22 обнаружили в лесу около личного автомобиля, а трое случайно вышли в сторону Калужской области – уже вечером их удалось найти.



В 20:39 две женщины позвонили на телефон 112 и сообщили, что не могут найти дорогу к своему автомобилю в районе деревни Май Дмитровского района. В 21:15 женщины вышли на звуковой сигнал автомобиля оперативной группы ПСЧ-18 (УАЗ). Поиски проводились совместно с сотрудниками полиции.



Кстати, сотовый телефон уже не раз помогал установить место нахождения заблудившихся грибников. Спасателям можно позвонить с мобильного без сим-карты и даже если вы находитесь на территории «чужого оператора» сотовой связи. Для этого необходимо набрать номер 112.





Орловское Информбюро

29 июля 2019 года







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