В память о погибших, с заботой - о ныне живущих

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понедельник
29.07.2019
13:47:40
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В память о погибших, с заботой - о ныне живущихВ Орловской области продолжаются мероприятия, посвященные освобождению от немецко-фашистских захватчиков. 76 лет назад, в июле 1943 года, началась стратегическая наступательная операция «Кутузов». Советские войска, в кровопролитных боях пядь за пядью освобождали Орловскую землю. 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Глазуновском районе.
Торжественная часть празднования прошла в Глазуновском доме культуры. Жители района и гости вспоминали события военных лет. Все слова и концертные номера были посвящены тем событиям. 21 месяц, начиная с октября 1941 года, Глазуновский район был в оккупации. Из 25 тысяч довоенного населения после войны осталось лишь 800 человек. В июле и августе 1943-го более 3,5 тысяч солдат и офицеров погибли здесь во время Орловско-Курской наступательной операции. Память о них местные жители чтут до сих пор.
На территории Глазуновского района расположено 34 братских захоронения, и число захороненных в них солдат год от года растет.
Сейчас в районе осталось всего шесть ветеранов Великой Отечественной войны.
День района - это также праздник тех, кто сегодня живет и трудится на этой земле, вносит свой вклад в развитие родного края. Лучших работников в разных сферах деятельности наградили почетными грамотами.
И какой же День района без посещения крестьянских подворий? Гостей из области встречали по русской традиции - хлебом-солью. Представители подворий на перебой стремились и накормить гостей традиционными угощениями, и повеселить, и удивить чем-нибудь необычным.
Представители власти пообещали оказывать посильную помощь и поддержку району и его жителям.
В прошлом году в Глазуновском районе был открыт обновленный кинотеатр, идет работа по созданию фельдшерского пункта и запуску автобусного маршрута в Тагино. В планах - восстановление знаменитых Глазуновских фруктовых садов.
Завершился День района концертом и праздничным салютом.
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