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В память о погибших, с заботой - о ныне живущих

В Орловской области продолжаются мероприятия, посвященные освобождению от немецко-фашистских захватчиков. 76 лет назад, в июле 1943 года, началась стратегическая наступательная операция «Кутузов». Советские войска, в кровопролитных боях пядь за пядью освобождали Орловскую землю. 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Глазуновском районе.

Торжественная часть празднования прошла в Глазуновском доме культуры. Жители района и гости вспоминали события военных лет. Все слова и концертные номера были посвящены тем событиям. 21 месяц, начиная с октября 1941 года, Глазуновский район был в оккупации. Из 25 тысяч довоенного населения после войны осталось лишь 800 человек. В июле и августе 1943-го более 3,5 тысяч солдат и офицеров погибли здесь во время Орловско-Курской наступательной операции. Память о них местные жители чтут до сих пор.

На территории Глазуновского района расположено 34 братских захоронения, и число захороненных в них солдат год от года растет.

Сейчас в районе осталось всего шесть ветеранов Великой Отечественной войны.

День района - это также праздник тех, кто сегодня живет и трудится на этой земле, вносит свой вклад в развитие родного края. Лучших работников в разных сферах деятельности наградили почетными грамотами.

И какой же День района без посещения крестьянских подворий? Гостей из области встречали по русской традиции - хлебом-солью. Представители подворий на перебой стремились и накормить гостей традиционными угощениями, и повеселить, и удивить чем-нибудь необычным.

Представители власти пообещали оказывать посильную помощь и поддержку району и его жителям.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я рад тому, что мы вместе с администрацией района уверенно решаем те задачи, которые жители перед нами поставили. Некоторое время назад мы открыли большой спортивный комплекс, сейчас стоит задача по завершению работ по программе «Комфортная среда», стоит задача привести в порядок центральный парк. Идет уборочная кампания - я надеюсь, погода не подведет».

Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Строятся дороги, капитально ремонтируются дворовые территории, открываются спортивные площадки - это здорово, когда в районе видят и региональную поддержку, и сами участвуют в софинансировании».

В прошлом году в Глазуновском районе был открыт обновленный кинотеатр, идет работа по созданию фельдшерского пункта и запуску автобусного маршрута в Тагино. В планах - восстановление знаменитых Глазуновских фруктовых садов.

Завершился День района концертом и праздничным салютом.




Татьяна Тимохина
29 июля 2019 года

 


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