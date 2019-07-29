Новости версия для печати В Орловской области набирает обороты уборочная кампания Орловские аграрии обмололи больше 180 тысяч гектаров земли - это одна пятая плана. Средняя урожайность 43,5 центнеров зерна с гектара - в 2018 году в среднем было на 100 килограммов меньше. Эти цифры сегодня обсуждались в областной администрации на аппаратном совещании.



Всего намолочено 790 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Это почти в 10 раз больше по сравнению с цифрами конца июля прошлого года. Яровых намолочено почти 65 тысяч тонн, озимых - 470 тысяч. Озимые убраны уже на треть от плана. На полях работают 2262 комбайна - половина, кстати, отечественные. На их покупку в этом году сельхозпредприятиям в качестве инвестиционных кредитов был направлен 1 миллиард рублей.



Сергей Борзёнков, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «Мы уже проводим работу по 2020 году. Будет посеяно 422 тысячи гектаров озимых зерновых культур. Основные материальные ресурсы сегодня - семена и удобрения - накоплены. По удобрениям уже имеется 37,6 тысяч тонн на складах».

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Губернатор области во время своих рабочих поездок в муниципальные образования сам убедился в том, что работа организована на хорошем уровне. На полях области проблем нет больших, связанных с техникой, работой людей. Сейчас только погодные условия сдерживают темпы уборочных работ».





Антон Киселёв

29 июля 2019 года







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