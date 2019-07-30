Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Вопреки погоде. Аграрии выполняют план на этот год и уже готовятся - к следующему



- 76 лет спустя. В Глазуновском районе вспоминали тех, кто погиб за освобождение Орловщины, и говорили спасибо тем, кто трудится на благо родного края сегодня.



- Собакам вход запретят? Где можно будет погулять, не нарушив закон - узнала наш корреспондент.



- Конечная остановка - забор. Почему трамвай сошел с рельс? Выясняет полиция.



- Кто - по грибы, а кто - за грибниками: сотрудники МЧС несколько раз выезжали на поиски заблудившихся в лесу.



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Вести-Орёл

29 июля 2019 года







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