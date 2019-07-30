Новости версия для печати Продавцы из Санкт-Петербурга нарушили технический регламент в Орловской области Фирма продавала зерно без документов.



По информации регионального Россельхознадзора, был установлен факт выпуска в обращение на единую территорию Таможенного союза 9167,68 т зерна урожая 2018 года (гречихи, гороха, овса, ячменя и пшеницы), используемого для пищевых и кормовых целей, без оформления деклараций о соответствии.



Материалы дела в отношении юридического лица были направлены в суд, который вынес решение о привлечении нарушителей к административной ответственности в виде штрафа на сумму 100 тыс. рублей.





Анастасия Дорохова

29 июля 2019 года







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