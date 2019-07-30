В Орле поймали велосипедного вора

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вторник
30.07.2019
0:39:41
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В Орле поймали велосипедного вораПомогли камеры видеонаблюдения.
Потерпевший обратился к сотрудникам полиции. Он рассказал, что приехал к торговому центру и оставил двухколесный транспорт на велопарковке. При этом он не предпринял никаких мер по обеспечению сохранности своего имущества. Когда мужчина через некоторое время вышел на улицу, то не обнаружил велосипеда. Сотрудники отдела уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных около торгового центра. В результате был установлен 34-летний житель Орловского района, причастный к краже велосипеда. Мужчина успел сбыть похищенное имущество. Полицейские установили местонахождение велосипеда и изъяли его, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.
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