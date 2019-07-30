Новости версия для печати Пожилая орловчанка пострадала от мошенницы Женщина сама впустила преступницу.



Потерпевшая - женщина 1929 года рождения - рассказала, что из ее квартиры пропали сбережения в размере 50 тысяч рублей. Исчезновение денег пенсионерка обнаружила после того, как ушла незнакомая женщина, которую она впустила в свое жилище. Поводом для визита последней была просьба напоить ее водой, якобы, чтобы запить лекарство. Незваная гостья воспользовалась тем, что хозяйка квартиры отвлеклась, и похитила все имеющиеся у той деньги - 50 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.



В связи с участившимися случаями мошенничества полиция напоминает: ни под каким предлогом не впускайте посторонних в свое жилище. Если же в вашем доме по какой-то причине находятся незнакомые или малознакомые люди, не оставляйте их одних, держите в поле зрения, а после ухода запирайте дверь. В любом случае, не показывайте визитерам, где храните сбережения, не соглашайтесь на обмен или одалживание купюр. При малейших подозрениях звоните в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).





Анастасия Дорохова

29 июля 2019 года







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