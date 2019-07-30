Новости версия для печати В Орле прошли всероссийские соревнования по велосипедному спорту «Город первого салюта» Участие в них приняли более ста спортсменов, причем не только из России, но и из Беларуси и Италии. Одним из инициаторов спортивных мероприятий стал участник трех Олимпийских игр, президент Орловской региональной Федерации велосипедных видов спорта, заслуженный мастер спорта Денис Меньшов.



Соревнования проходили в течение трех дней. Участниками были девушки и юноши в возрасте до 16 лет.



По итогам заездов на первом месте у младших юношей(13-14 лет) оказывались исключительно представители Санкт-Петербурга. Две из трех золотых наград завоевал Богдан Забелинский. Он стал лучшим в групповой и индивидуальной гонках. В критериуме не было равных Владимиру Гончарову. А вот у старших юношей (15-16 лет) лидерами становились только итальянцы: Джованни Лонгато (групповая гонка), Стефано Кавалли (индивидуальная гонка), Алессандро Пинарелло.



А в финальный день почувствовать себя гонщиком мог любой желающий - приняв участие в благотворительном мероприятии, в рамках которого был организован сбор средств в пользу первого в Орловской области хосписа для неизлечимо больных людей и поддержку работы выездной паллиативной медицинской службы.





Юлия Опанасюк

29 июля 2019 года







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