Новости версия для печати Спикер Орловского облсовета предложил продлить работу музеев 5 августа Такое предложение прозвучало на аппаратном совещании в администрации области.



Спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский предложил 5 августа продлить работу музеев до 20:00 или даже до 21:00. Политик пояснил, что в этот день в Орел приезжает много гостей из разных городов и даже из республик бывшего СССР, и не все смогут успеть днем посетить музеи из-за плотного графика мероприятий. В управлении культуры предложение обсудят.



Отметим, что в этом году 5 августа выпадает на понедельник, этот день в музеях выходной, однако в праздник все учреждения работать будут.





Мария Семак

29 июля 2019 года







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