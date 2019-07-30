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Орловские полицейские призывают дачников быть бдительнее

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что даже если вы приезжаете на свой участок по выходным, не следует терять бдительность. Необходимо дополнительно укрепить запорные устройства на входных дверях и дверях подсобных помещений. Закрывать окна изнутри, а снаружи установить ставни. Кроме того, важно договориться с соседями, которые постоянно проживают поблизости, чтобы они присмотрели за вашим участком.

При обнаружении незаконного проникновения в помещение незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону «02» (с мобильного «102»).