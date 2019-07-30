Новости версия для печати Орловцев приглашают на «Зарядку со звездой» Вместе с жителями и гостями города упражнения будут выполнять именитые орловские спортсмены.



Спортивная акция состоится 3 августа в 10:00 на площади Ленина. В качестве учителей физкультуры выступят: Эдуард Трояновский — российский боксер-профессионал, выступающий в легкой и 1-й полусредней весовых категориях, мастер спорта России по боксу и кикбоксингу; Людмила Удобкина — мастер спорта России международного класса, российская бобслеистка, участница Олимпийских игр в Ванкувере и в Сочи; Оксана Яценко — заслуженная мастер спорта России, четырехкратная чемпионка Европы и мира по спортивной акробатике. Чемпионы не только продемонстрируют упражнения, которые помогают им оставаться в блестящей спортивной форме, но и раскроют несколько секретов своего успеха.





Анастасия Дорохова

30 июля 2019 года







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