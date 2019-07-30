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вторник
30.07.2019
9:39:47
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Орловцев приглашают на «Зарядку со звездой»Вместе с жителями и гостями города упражнения будут выполнять именитые орловские спортсмены.
Спортивная акция состоится 3 августа в 10:00 на площади Ленина. В качестве учителей физкультуры выступят:
Эдуард Трояновский — российский боксер-профессионал, выступающий в легкой и 1-й полусредней весовых категориях, мастер спорта России по боксу и кикбоксингу;
Людмила Удобкина — мастер спорта России международного класса, российская бобслеистка, участница Олимпийских игр в Ванкувере и в Сочи;
Оксана Яценко — заслуженная мастер спорта России, четырехкратная чемпионка Европы и мира по спортивной акробатике.
Чемпионы не только продемонстрируют упражнения, которые помогают им оставаться в блестящей спортивной форме, но и раскроют несколько секретов своего успеха.
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