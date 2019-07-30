Новости версия для печати Третий случай заболевания корью за последние два месяца зафиксирован в Ливнах И, как выяснилось, все трое заболевших общались друг с другом.



Последним обратившимся за помощью стал 14-летний подросток. По информации медиков, у него нет вообще ни одной прививки. Сейчас парень проходит лечение в инфекционном отделении Ливенской ЦРБ.



В связи с этим, врачи напоминают: корь опасна не только своим течением, но и осложнениями. Кроме этого, она передается практически мгновенно, не зря корь называют болезнью одного вдоха. Эффективной мерой профилактики заражения опасным инфекционным заболеванием является прививка. Иммунизация против кори в регионе продлится до 1 октября.





Надежда Невматулина

30 июля 2019 года







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