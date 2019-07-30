В Орловском районе продолжают борьбу с борщевиком Сосновского

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вторник
30.07.2019
9:39:54
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В Орловском районе продолжают борьбу с борщевиком СосновскогоДо 6 августа специалисты Россельхознадзора проводят обработку территорий.
В частности, распылять гербициды будут в деревнях Болотовские Дворы, Пугачёвка и Крутая Гора.
В ведомстве отметили, что препараты допущены к использованию в личных подсобных хозяйствах. Наибольшую опасность для человека борщевик представляет в период цветения. Его сок, попадая на кожу, под воздействием солнечных лучей вызывает сильнейшие ожоги. Это не просто химический ожог, это вариант токсико-аллергического дерматита. Он проявляется не сразу и может привести к летальному исходу. По оценкам специалистов, борщевик захватил около 400 гектаров земли Орловского района. А программа по борьбе с вредоносным растением рассчитана на 10 лет.
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