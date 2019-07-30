Новости версия для печати Орловцев вновь приглашают на экскурсию Сегодня прогулка с экскурсоводом пройдет в сквере Гуртьева и его окрестностях.



Жителей и гостей города ждет рассказ о прошлом и настоящем сквера Гуртьева. Где находился старый бульвар, кадетский плац и городской театр? Что сейчас располагается на месте Петропавловского собора?



Ответы на эти вопросы можно получить на краеведческой прогулке. Она бесплатная, предварительной записи нет, приглашаются все желающие.



Сбор участников сегодня, в 18:30 у главного входа в гостиницу «Русь». Жителей и гостей города ждет рассказ о прошлом и настоящем сквера Гуртьева. Где находился старый бульвар, кадетский плац и городской театр? Что сейчас располагается на месте Петропавловского собора?Ответы на эти вопросы можно получить на краеведческой прогулке. Она бесплатная, предварительной записи нет, приглашаются все желающие.Сбор участников сегодня, ву главного входа в гостиницу «Русь».





Надежда Невматулина

30 июля 2019 года







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