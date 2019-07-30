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Свердловский район отметил день рождения

В этот же день, 26 июля, в поселке Змиевка прошли торжества, посвященные 76-й годовщине освобождения Свердловского района от немецко-фашистских захватчиков.

Торжества, посвященные 76-й годовщине освобождения Свердловского района от немецко-фашистских захватчиков и Дню муниципального образования, прошли в центральном парке поселка Змиевке. В день рождения Свердловского района там буквально яблоку негде было упасть. Даже непогода не испортила праздничного настроения. Гостей встречали подворья сельских поселений – по традиции, хлебосольно. На праздник приехали представители исполнительной и законодательной ветвей власти региона.
 
Однако гостей ждали не только щедро накрытые столы, но и уголки с литературой и историей родного края. 
 
Татьяна Матюхина, директор историко-краеведческого музея Свердловского района: «Наш музей традиционно выставляет свою площадку в день образования Свердловского района, и жители знают, что сюда можно прийти, получить информацию и поучаствовать в наших мастер-классах. В тандеме с нами представляет свою площадку Центральная районная библиотека».
 
Свою экспозицию сделали и ребята из поискового отряда. Тут же будущим призывникам можно было получить всю информацию у представителей военного комиссариата о призыве в армию. 
 
Каждому нашлось место в главном парке. Некогда заброшенный парк полностью восстановили, проложили велодорожки и обустроили детскую площадку - теперь в парке многолюдно даже в будни. 
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это обустройство, которое является началом большого проекта, который будет реализован. Ко мне подходили люди, которые сказали, что увидели результаты в части дворовых территорий, в части капитального ремонта, плюс - дороги. Кстати, Змиевка один из немногих сельских населенных пунктов, где все тротуары сделаны».
 
Виктор Рожков, глава Свердловского района: «У нас многое получается. Но много еще задач нерешенных. Но мы будем их решать и все у нас получится - было бы желание и возможности».
 
Район находится в постоянном позитивном движении. В его жизни каждый год происходят изменения, не заметить их невозможно. Похвастаться район может и своими успехами в агропромышленном производстве. В этом году уборочная страда только набирает обороты, но труженики полей уверены результаты будут уж точно не хуже, чем в прошлом году. 
 
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «В том году из 200 тысяч тонн зерновых культур 70 тысяч собрали местные фермеры. Это говорит о том, что глава района, агропромышленный блок уделяет серьезное внимание именно местным сельхозтоваропризводителям. А это действительно наши люди, которые знают наши обычаи, знают нашу землю, берут на работу своих же земляков». 
 
За успехи в труде, вклад в развитие родного района многие его жители были удостоены почетных грамот и благодарностей. Праздник в парке продолжался до позднего вечера. Творческие коллективы и лучшие исполнители сменяли друг друга на концертной площадке, а завершилось все ярким фейерверком.





Оксана Гранн
29 июля 2019 года

 


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