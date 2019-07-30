Новости версия для печати В Орле откроется общественная приемная по медицинским вопросам Она начнет работать с сентября, но уже сейчас в ней аккумулируют жалобы и предложения. Сегодня сенатор Владимир Круглый, главный врач онкодиспансера Александр Удодов, мэр Орла Александр Муромский отвечали на вопросы журналистов и общественников.



Вначале встречи были подведены итоги горячей линии «Онкоконтроль», которая сейчас проходит по всей стране, в том числе и в Орле. Ее задача выявить проблемы, возникающие при реализации госпрограмм по онкологии. Владимир Круглый, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ: «Горячая линия - это не консультация, здесь не работают специалисты. В основном работают научные сотрудники научной медицинской библиотеки - принимают звонки и волонтеры - студенты медицинского университета». Работает горячая линия с февраля этого года. Пока большинство звонков касаются лекарственного обеспечения раковых больных. По словам сенатора, проблемы с лекарствами достаточно оперативно разрешаются. Вторая же по рейтингу проблема - доступность онкологической помощи населению - по-прежнему остается актуальной. Александр Удодов, главный врач Орловского областного онкологического диспансера: «Главная причина в том, что в лечебных учреждениях первичного звена - поликлиниках и центральных районных больницах - не хватает врачей-онкологов. В каждой ЦРБ, в каждой поликлинике должен быть врач-онколог, который бы осуществлял необходимые консультации». Говорили на брифинге не только о проблемах раковых больных, но и людей с сахарным диабетом, гемофилией и другими заболеваниями. Выявлять и решать их теперь будет общественная приемная, которая будет работать на базе Научной медицинской библиотеки. Михаил Байбаков, директор Орловской научной медицинской библиотеки, председатель общественного совета по независимой оценке качества услуг медицинскими организациями: «Будет проводиться прием населения с целью изучения ситуации непосредственно у нас в регионе, для того чтобы в дальнейшем предложить департаменту здравоохранения какую-то определенную модель, предложить какие-то определенные рекомендации, которые могли бы быть внедрены в работу с целью улучшить ситуацию». Общественная приемная начнет активно работать с сентября. Телефон приемной: 41-00-04.









Елена Литинская

29 июля 2019 года







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